Квартал здоровой жизни СОЮЗ и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин стали триумфаторами XVIII Московской премии Urban. Проект получил Гран-при, а его создатель — звание «Персона года». Церемония награждения состоялась 26 ноября в арт-пространстве «Матрешка»; среди гостей были руководители девелоперских компаний, архитекторы и представители профессиональных сообществ.

Лучших выбрали благодаря многоэтапному отбору. Жюри изучало документацию, проводило экспертное голосование, выезжало на готовые объекты и заслушивало финальные защиты. В итоге кластеру СОЮЗ достался главный приз премии — он вручается отдельно от наград в остальных номинациях.

Кластер отражает концепцию компании, в которой жилье, спорт и семейный досуг дополняют друг друга. Ключевая особенность квартала — обширная спортивная инфраструктура с возможностями для 20 видов спорта, что помогает семьям поддерживать активный образ жизни. Кроме того, в квартале возводят Центр ресурсного состояния — он объединит диагностику и профилактику здоровья с программами восстановления организма.

Ранее кластер удостоился золота Global Future Design Awards за проектирование жилого комплекса и серебра International Architecture & Design Awards в категории проектирования многофункциональных комплексов. До этого проект физкультурно-оздоровительного комплекса квартала получил статус лауреата Архитектурной премии Москвы 2024 года в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта здравоохранения и физической культуры».

Жюри Urban также признало Владимира Щекина персоной года за инновационный подход к развитию территорий и успешное сотрудничество бизнеса с наукой. Среди значимых результатов этой работы — геопортал, созданный совместно с НИУ ВШЭ; платформа помогает выявлять потребности территорий и обосновывать решения по размещению инфраструктуры. В ноябре Щекин уже получал международную награду «Человек года» премии BRICS Property Awards — 2026.

Премия Urban присуждается за лучшие жилые проекты и достижения профессионалов девелопмента. В XVIII Московской премии участвовали 80 застройщиков, представивших более 100 проектов, включая инфраструктурные объекты; в финал прошли 56 из них в 20 номинациях.