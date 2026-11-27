В Коломне прошел фестиваль «Общественная филармония — играют преподаватели». В мероприятии приняли участие педагоги из разных городских округов Подмосковья, сообщили в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мытищи на творческом состязании представляли преподаватели Детской школы искусств № 1 Василий Романов и Оксана Ноздрина. По итогам фестиваля они были удостоены звания лауреатов I степени в номинации «Инструментальный ансамбль до 5 человек».

«Эта награда — заслуженное признание профессионального мастерства, таланта и преданности музыкальному искусству. Поздравляем преподавателей с высокой наградой», — отметили в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа.

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