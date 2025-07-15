Сенат США воздержится от продвижения новых санкций против РФ

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тьюн заявил, что сенат США воздержится от продвижения законопроекта сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций в отношении РФ после заявлений американского президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Москву, сообщает РИА Новости .

Если в какой-то момент президент решит, что это (принятие законопроекта — ред.) разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — отметил он.

По его словам, сенат намерен координироваться с Белым домом и палатой представителей США, чтобы быть готовым к действию в «любую минуту».

США могут ввести в отношении России вторичные санкции, если Москва и Киев не заключат в течение ближайших 50 дней сделку об урегулировании конфликта. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, у России и Украины осталось примерно 50 дней для того, чтобы заключить сделку об урегулировании конфликта. Если этого не произойдет, то вторичные санкции будут введены в отношении Москвы, а также ее торговых партнеров.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов