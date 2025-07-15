В Москве трое в масках напали на машину и похитили 39 телефонов Iphone 16

Трое в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел вечером 11 июля. По предварительной информации, люди на Mercedes-Benz перекрыли дорогу двигавшемуся по двору Kia Rio. Злоумышленники напали на водителя с газовым баллончиком, похитили из багажника сумку с 39 Iphone 16, после чего скрылись с места преступления.

Предварительно, сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве двое неизвестных напали и ограбили 28-летнего курьера телефонных мошенников, который обманным путем забрал деньги у местного жителя.