Двойное преступление: в Москве избили и ограбили курьера телефонных мошенников

В Москве двое неизвестных напали и ограбили 28-летнего курьера телефонных мошенников, который обманным путем забрал деньги у местного жителя, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, как курьер подходит к подъезду и забирает деньги у 52-летнего мужчины под предлогом помощи в изобличении преступника. Через несколько минут на курьера напали двое неизвестных, которые избили мошенника, а затем похитили «криминальную добычу».

Правоохранительные органы задержали нападавших. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье 161 УК РФ (грабеж). Криминальному курьеру предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Суд избрал троим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура держит на контроле расследование уголовных дел.