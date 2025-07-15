Рютте: за оружие Киеву заплатят европейцы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оружие США, предназначенное для Украины, будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия», — отметил он.

При этом Рютте подчеркнул, что НАТО обеспечит логистику данных военных поставок, чтобы от них была максимальная польза.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса.