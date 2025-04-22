Украина не станет признавать утраченные территории российскими. Киев будет считать их якобы «оккупированными», написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Санкции Европейского союза с РФ не планируют снимать до тех пор, пока не появится уверенности в том, что конфликт снова не начнется. При этом Киеву Вашингтон публично откажет в принятии в Североатлантический альянс, уверен депутат.

Также Украина будет иметь возможность вступить в Евросоюз. Ее армию и ВПК никто ограничивать не будет, считает Гончаренко*.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина при наличии желания может устранить препятствия для ведения переговоров с Россией.

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.