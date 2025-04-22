Песков назвал условие для переговоров России и Украины

Песков: Киеву нужно расчистить юридические препятствия для переговоров с Россией

Украина при наличии желания может устранить препятствия для ведения переговоров с РФ, если страна готова к контактам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Глава РФ Владимир Путин множество раз говорил о готовности обсуждать вопросы вокруг конфликта на Украине с помощью переговоров. Предложение остается в силе.

Если Киев открыт к переговорам и хочет их, то нужно сделать ряд шагов, чтобы юридически расчистить препятствия для проведения таких переговоров, отметил Песков.

21 апреля Путин говорил, что нужно разобраться с инициативой Украины прекратить атаковать гражданские объекты. Россия собирается проанализировать предложения соседней страны, после чего дать ответ.