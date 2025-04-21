Путин: РФ изучит предложения о моратории на атаки по гражданским объектам
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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно разобраться с предложением украинской стороны не атаковать гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава РФ добавил, что Москва проанализирует предложения Киева. Затем по ним будет дан ответ.
Путин подчеркнул, что Украина применяет гражданские объекты в военных целях. Так, вместе с заграничными кураторами ВСУ хотели испытать ракетные системы в Одессе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ положительно реагирует на заявление Соединенных Штатов о непринятии Украины в НАТО.