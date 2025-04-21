сегодня в 17:04

Путин: РФ изучит предложения о моратории на атаки по гражданским объектам

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно разобраться с предложением украинской стороны не атаковать гражданские объекты. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава РФ добавил, что Москва проанализирует предложения Киева. Затем по ним будет дан ответ.

Путин подчеркнул, что Украина применяет гражданские объекты в военных целях. Так, вместе с заграничными кураторами ВСУ хотели испытать ракетные системы в Одессе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ положительно реагирует на заявление Соединенных Штатов о непринятии Украины в НАТО.