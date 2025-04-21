Песков: Москва позитивно воспринимает заявления США об Украине и НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно реагирует на заявление США о том, что Украину не примут в НАТО, пишет ТАСС .

По словам Пескова, позиция Вашингтона относительно вопроса о вступлении Украины в НАТО совпадает с позицией Москвы. Поэтому Россия положительно реагирует на заявление США, что Киев не станет частью НАТО.

«То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что от Украины потребовали признать Крым частью России и отказаться от попыток, а также самой идеи вступить в НАТО. По мнению Белого дома, это поможет максимально быстро завершить затянувшийся конфликт.