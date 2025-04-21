WSJ: от Украины потребовали признать Крым российским и отказаться от НАТО

Администрация американского президента Дональда Трампа поставила Украине ряд условий для окончания кризиса. Среди них есть и признание присоединения Крыма к РФ, а также отказ от вступления в Североатлантический альянс, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников, ознакомившихся с конфиденциальным документом, сообщает « Коммерсант ».

В нем перечислены не ультиматумы для Киева, а перечень вариантов, которые могут обсуждаться между сторонами. Украина должна дать ответ на предложение во время следующей встречи делегатов от Соединенных Штатов, Киева и Евросоюза, которая будет организована в Лондоне в конце недели.

Если партнерам удастся согласовать позиции, решения могут отправить России. Еще в WSJ отмечали, что спецпосланник США Стивен Уиткофф может еще раз посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне.

Ранее Bloomberg писал, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.