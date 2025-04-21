WSJ: от Украины потребовали признать Крым российским и отказаться от НАТО
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Администрация американского президента Дональда Трампа поставила Украине ряд условий для окончания кризиса. Среди них есть и признание присоединения Крыма к РФ, а также отказ от вступления в Североатлантический альянс, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников, ознакомившихся с конфиденциальным документом, сообщает «Коммерсант».
В нем перечислены не ультиматумы для Киева, а перечень вариантов, которые могут обсуждаться между сторонами. Украина должна дать ответ на предложение во время следующей встречи делегатов от Соединенных Штатов, Киева и Евросоюза, которая будет организована в Лондоне в конце недели.
Если партнерам удастся согласовать позиции, решения могут отправить России. Еще в WSJ отмечали, что спецпосланник США Стивен Уиткофф может еще раз посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне.
Ранее Bloomberg писал, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.