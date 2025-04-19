Bloomberg: США готовы признать Крым российским
Соединенные Штаты готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в публикации.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рекомендовал Дональду Трампу рассмотреть стратегию признания российских претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области как способ добиться перемирия на Украине.
По данным агентства, Уиткофф озвучил эту позицию после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Вашингтоне в начале апреля.