Bloomberg: США готовы признать Крым российским

сегодня в 00:42

Соединенные Штаты готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в публикации.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рекомендовал Дональду Трампу рассмотреть стратегию признания российских претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области как способ добиться перемирия на Украине.

По данным агентства, Уиткофф озвучил эту позицию после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Вашингтоне в начале апреля.