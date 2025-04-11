Келлог выступил против Уиткоффа с споре о судьбе Донбасса и Крыма

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рекомендовал Дональду Трампу рассмотреть стратегию признания российских претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области как способ добиться перемирия на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Уиткофф озвучил эту позицию после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Вашингтоне в начале апреля. Однако его инициатива вызвала резкую критику со стороны другого советника Трампа — Кита Келлога, который заявил, что Киев «никогда не согласится» на такой сценарий, несмотря на готовность обсуждать отдельные условия.

«Встреча завершилась без конкретных решений», — отмечают источники издания. Пока Белый дом не определился с изменением курса, раскол среди советников президента лишь усиливает неопределённость в подходе США к урегулированию конфликта, указывают авторы материала.

В пятницу вечером Уиткофф встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.