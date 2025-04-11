Делегации переговоров России и США покинули Президентскую библиотеку
Владимир Путин и Стивен Уиткофф завершили переговоры в Санкт-Петербурге
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Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа завершились в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Участники встречи покинули здание Президентской библиотеки, не делая заявлений для прессы.
Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают переговоры Уиткоффа в РФ как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию кризиса на Украине.
Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом.
Спецпосланник также побывал в синагоге, Исаакиевском соборе.
Переговоры российского лидера и Уиткоффа проходили в президентской библиотеке им. Ельцина в здании Сената и Синода на Сенатской площади.