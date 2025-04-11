Делегации переговоров России и США покинули Президентскую библиотеку

Участники встречи покинули здание Президентской библиотеки, не делая заявлений для прессы.

Ранее в Белом доме заявили, что США рассматривают переговоры Уиткоффа в РФ как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию кризиса на Украине.

Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом.

Спецпосланник также побывал в синагоге, Исаакиевском соборе.

Переговоры российского лидера и Уиткоффа проходили в президентской библиотеке им. Ельцина в здании Сената и Синода на Сенатской площади.