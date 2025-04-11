США: переговоры Уиткоффа с Путиным являются шагом к урегулированию на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты считают поездку спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Россию и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным еще одним шагом к прекращению огня и окончательному урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным», — сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что переговоры Уиткоффа и Путина являются очередным шагом к прекращению огня и урегулированию российско-украинского конфликта. При этом пресс-секретарь Белого дома других подробностей переговоров не раскрыла, так как они продолжаются.

Ливитт добавила, что президент США Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить конфликт и недоволен действиями Москвы и Киева. Трамп настроен «довести дело до конца и использует все рычаги влияния на мирных переговорах».

В пятницу проходит встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом. В рамках переговоров стороны обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. До этого Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом.