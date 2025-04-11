Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом. Увидевшись, визави обменялись рукопожатиями и сделали общее фото, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Стивен Уиткофф обсудят пути урегулирования конфликта на Украине. Встреча станет «очень хорошей возможностью» передать главе США Дональду Трампу позиции и озабоченности России, добавляли в Кремле.

Перед встречей Путина и Уиткоффа Трамп опубликовал пост и заявил, что России «нужно начать действовать» для урегулирования противостояния на Украине.

Перед визитом к российскому президенту Стивен Уиткофф также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом. Встреча состоялась в «Гранд отеле Европа» в Санкт-Петербурге