Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли за сентябрь на 45,3%

В сентябре 2026 года покупатели заключили 22,3 тыс. договоров долевого участия в новостройках российских мегаполисов — на 45,3% больше, чем в августе, сообщает «РБК Недвижимость» .

Аналитики сервиса «Пульс Продаж Новостроек» зафиксировали рост продаж во всех городах-миллионниках. Спрос активизировался в преддверии изменения условий семейной ипотеки. Месячный прирост составил от 26,7% до 114,4%.

В Краснодаре покупатели заключили почти 1,6 тыс. договоров долевого участия — на 114,4% больше, чем в августе. Рост превысил 50% еще в шести городах: Уфе — 58,8%, Самаре — 56,2%, Омске — 54,4%, Ростове-на-Дону — 53,5%, Челябинске — 52,2% и Казани — 50,3%.

Санкт-Петербург занял десятое место: продажи выросли на 42,6%, почти до 3,2 тыс. договоров. Москва оказалась на 12-м месте с приростом на 38,8%, почти до 4,9 тыс.

За январь–сентябрь в мегаполисах заключили 152,6 тыс. договоров — на 8,1% меньше, чем годом ранее. Хотя продажи выросли в 11 из 16 городов, общий показатель снизился за счет Москвы: там число сделок упало на 36,7%. Наибольший рост показали Челябинск — 54,4%, Омск — 51,1% и Пермь — 47,1%.

Выдачи льготной ипотеки в России за сентябрь удвоились. Только на Чукотке число таких сделок сократилось.

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