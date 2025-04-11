Трамп выдвинул требование России перед встречей его спецпосланника и Путина

Россия «должна начать действовать» для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . Он сделал это заявление в преддверии встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умерло в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!!!» — написал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что 11 апреля пройдет встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Президент и американский спецпосланник обсудят тему завершения украинского конфликта, сообщали в Кремле.

Стивен Уиткофф также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.