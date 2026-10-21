Альбомы DOMINIA и Георгия Жерякова вышли в первый тур Grammy Awards 2027

Два альбома, над которыми работал продюсер Станислав Полеско, участвуют в первом раунде Grammy Awards 2027. Это «Tamas» группы DOMINIA и «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» Георгия Жерякова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Tamas» претендует на участие в номинациях «Лучший рок-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Работу Жерякова представили в категориях «Лучшее классическое инструментальное соло» и «Лучший альбом с объемным звучанием». Выход в первый тур еще не означает попадания в официальный список номинантов.

По словам Полеско, «Tamas» сочетает тяжелые гитары, экстремальный вокал и скрипку Дмитрия «Casper» Ришко. Альбом Жерякова включает фортепианные переложения произведений Баха. Для его звуковой атмосферы продюсер записал морские волны на Финском заливе в Репино.

«Для того, чтобы конкурировать на мировом рынке, важно работать над подачей и концепцией», — сказал Полеско.

Продюсер пояснил, что делает ставку на атмосферность и кинематографичность музыки. По его словам, первый тур проходит с 12 по 22 октября, официальный список номинантов представят 16 ноября, а победителей объявят 7 февраля 2027 года.

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