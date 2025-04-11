Дмитриев и Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в «Гранд отеле Европа» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

В 13:08 по московскому времени Дмитриев и Уиткофф вышли из здания отеля и уехали. Дмитриев проводил Уиткоффа до автомобиля.

В пятницу в центре Северной столицы ограничено движение транспорта по нескольким улицам из-за информации о прибытии американского чиновника, но уровень пробок соответствует обычным для этого дня показателям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Стивен Уиткофф прибыл в РФ. Он сказал, что сообщит, если Стивен Уиткофф будет встречаться с главой государства Владимиром Путиным.