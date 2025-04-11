Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию, сообщает ТАСС.
В пятницу утром самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге, следует из данных FlightRadar24.
По данным портала Axios, спецпосланник Трампа прилетел в РФ, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отметил Песков, Кремль своевременно сообщит, если данная встреча произойдет.