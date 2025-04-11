Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию, сообщает ТАСС .

В пятницу утром самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге, следует из данных FlightRadar24.

По данным портала Axios, спецпосланник Трампа прилетел в РФ, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил Песков, Кремль своевременно сообщит, если данная встреча произойдет.