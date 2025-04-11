Предполагаемый самолет Уиткоффа совершил посадку в Петербурге
FlightRadar24: самолет, идентичный борту Уиткоффа, приземлился в Петербурге
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В Санкт-Петербурге совершил посадку самолет из Соединенных Штатов, аналогичный тому, что использует специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает «Царьград» со ссылкой на FlightRadar24.
Накануне в Сети появились новости о вероятном визите Уиткоффа в Россию.
Утром 11 апреля стало известно, что спецпосланник Трампа планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне.