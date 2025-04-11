Axios: Уиткофф едет в Россию, где может встретиться с Путиным
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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в РФ. Он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, сообщает РИА Новости.
Об этом написал портал Axios, ссылаясь на источники, а также данные сервиса Flightradar.
Возможно, пройдет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.
Также в начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Вашингтоне.