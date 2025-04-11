Axios: Уиткофф едет в Россию, где может встретиться с Путиным Политика 11 апреля 2025 10:02 Фото - © скриншот

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в РФ. Он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, сообщает РИА Новости.