51% опрошенных россиян считают домашние заготовки выгоднее магазинных

Более половины участников опроса ЮMoney и Одноклассников считают домашние заготовки выгоднее покупных. Но лишь 23% называют экономию стимулом для консервирования.

Заготовками занимаются 56% респондентов: 43% — в городских квартирах, 6% — на дачах, 7% — и там и там. Регулярно делают запасы 47%. Пик активности приходится на август (54%) и сентябрь (63%).

Чаще всего участники опроса готовят соленья и маринованные консервы (76%), варенье и джемы (61%), компоты и пастеризованные соки (56%). Овощи и ягоды замораживают 53%, капусту квасят 40%, домашние полуфабрикаты делают 35%. Только свой урожай используют 43%, еще 30% совмещают его с покупками.

За сезон 22% тратят от 3 000 до 6 999 рублей, каждый пятый — более 7 000 рублей. Основные расходы — сахар, соль, уксус, специи, банки, крышки и закаточные принадлежности. При этом 17% не пытаются рассчитать себестоимость запасов.

Помимо вкуса и качества, участники ценят возможность использовать свой урожай (51%), удобство зимой (35%) и семейные традиции (34%). Удовольствие от процесса получают 27%. Рецепты берут у родителей (39%), из семейных тетрадей (22%) и в интернете (32%).

Опрос прошел в октябре 2026 года среди более 1500 пользователей ЮMoney: 60% мужчин и 40% женщин.

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