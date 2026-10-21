USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,57
0.05 %

Задел на прекращения огня: Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине

Политика

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры по Украине в Осло продуктивными и отметил подвижки вперед, сообщает газета «Известия».

По словам Уиткоффа, существует задел для прекращения огня в конфликте на Украине.

Спецпосланник выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в формате Россия — США — Украина. Участники могли бы обсудить технические вопросы.

Уиткофф также подчеркнул, что Россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.