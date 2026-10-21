Задел на прекращения огня: Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры по Украине в Осло продуктивными и отметил подвижки вперед, сообщает газета «Известия».
По словам Уиткоффа, существует задел для прекращения огня в конфликте на Украине.
Спецпосланник выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в формате Россия — США — Украина. Участники могли бы обсудить технические вопросы.
Уиткофф также подчеркнул, что Россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта.
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