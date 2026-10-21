Путин может обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

Российский лидер Владимир Путин хочет обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом детали возможной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Китае, сообщает ТАСС .

В среду Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург для встречи с Путиным. Они обсуждают урегулирование украинского конфликта, ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы.

«Эти (урегулирование кризисов на Украине и в Персидском заливе — ред.) и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике (с Трампом — ред.)», — сказал Путин.

Российский лидер хочет поделиться «некоторыми соображениями» с американским представителем по поводу возможной встречи с Трампом в Китае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи в рамках саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.

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