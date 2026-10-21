Мострансавто выставило на продажу 21 списанный автобус

сегодня в 13:07

Мострансавто предложило к продаже 21 автобус, выведенный из эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На продажу выставлены автобусы марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ и HYUNDAI UNIVERSE.

Информация о транспортных средствах, фотографии, проект договора купли-продажи, форма заявки и необходимые документы доступны на официальном сайте Мострансавто.

Дополнительную информацию можно получить в отделе подготовки технической документации по телефону +7 (499) 277-17-47, доб. 1051, или по электронной почте ShikhinSM@mtamo.ru.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства: ax.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.