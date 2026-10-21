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У подростка лопнуло яичко после занятий единоборствами в Подмосковье

В Московской области несовершеннолетний получил серьезную травму во время тренировочного занятия по единоборствам. У него лопнуло яичко, сообщает Telegram-канал Baza .

Пострадавший юноша не решился сразу рассказать родителям о случившемся инциденте. Он попал к врачам лишь через сутки после занятий, когда болевые ощущения стали невыносимыми.

В ходе диагностики в Раменской больнице специалисты выявили у пациента полный разрыв капсулы яичка, обширную гематому и сдавливающий сосудистую систему отек.

Молодого человека экстренно направили на операционный стол. Медицинские специалисты провели хирургическое вмешательство, удалили гематому и сшили поврежденную капсулу. Они смогли сохранить функции репродуктивного органа, уточнили в Минздраве региона.

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