Адвокат объяснил, как супруги делят вклады и криптовалюту при разводе

Вклад, открытый в браке на общие доходы, обычно делят независимо от владельца счета. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын, сообщает Газета.ru .

«Такой же принцип действует в отношении приобретенных на общие средства акций и других ценных бумаг: имя владельца счета само по себе не определяет, кому принадлежит имущество. Личными могут остаться добрачные накопления, подаренные или унаследованные деньги, а также средства от продажи личного имущества. Однако их происхождение необходимо подтвердить документами. Отдельное правило предусмотрено для вкладов, которые супруги открыли на имя общих несовершеннолетних детей за счет совместных денег. Такие средства принадлежат детям и при разделе имущества не учитываются», — отметил юрист.

Ценные бумаги можно распределить или оставить одному супругу с компенсацией второму. Их стоимость за время спора может измениться. Для раздела криптовалюты нужно доказать ее наличие и покупку на общие средства. Помогут переводы на криптобиржи, переписка и сведения о кошельках.

Если перед разводом супруг потратил общие деньги не в интересах семьи, можно просить суд учесть это при разделе, подтвердив расходы. Адвокат рекомендовал заранее определить судьбу активов в брачном договоре, а при споре собрать документы о движении денег и обсудить с юристом обеспечительные меры.

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