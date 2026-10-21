Владельцам парковок, кладовых и офисов в Подмосковье рассказали, как оплачивать счета и капремонт

Владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах - машино-мест, кладовых, офисов и магазинов - оплачивают ЖКУ наравне с собственниками квартир (согласно Жилищному кодексу РФ).* Обязанность возникает с момента регистрации права собственности и не зависит от того, используется помещение или пустует, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оплачивать взносы на капремонт должны все собственники помещений после включения дома в региональную программу капитального ремонта .

За что платят собственники нежилых помещений

В квитанциях МосОблЕИРЦ могут отражаться начисления за:

· содержание помещения, водо-, газо-, электроснабжение и другие коммунальные услуги;

· коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН);

· дополнительные услуги в зависимости от благоустройства дома - шлагбаум, видеонаблюдение, охрана, домофон;

· взносы на капитальный ремонт.

Незнание не освобождает от ответственности

«Помещение пустует, значит платить не за что» - неиспользование помещения не освобождает от оплаты, плата начисляется ежемесячно.

«Квитанции не приходят, значит, долга нет» - если у владельцев нет почтового ящика в доме, задолженность может копиться без ведома хозяина. За просрочку начисляются пени. Если прошёл срок исковой давности, долг не списывается в досудебном порядке, а только на основании решения суда по заявлению ответчика.

Как оформить лицевой счёт и получить квитанции

Владельцу нежилого помещения нужно обратиться в МосОблЕИРЦ с правоустанавливающими документами на объект, чтобы открыть лицевой счёт, узнать сумму начислений и подписаться на доставку электронных счетов.

Если регистрация в личном кабинете МосОблЕИРЦ уже есть, решить вопросы можно онлайн: в разделе «Отправить обращение» - «Лицевой счёт» опишите ситуацию, при необходимости приложите фото выписки из ЕГРН или иные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.

*Владельцы встроенно-пристроенных нежилых помещений обязаны вносить плату за ЖКУ и взносы на капремонт при условии, что нежилые помещения и (или) машино-места являются неотъемлемой конструктивной частью многоквартирного дома, на основании ч. 6 ст. 15 ЖК РФ и ст. 171 ЖК РФ, ПП РФ от 06.05.2011 № 354 и от 13.08.2006 № 491