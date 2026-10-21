Автоматизация изменит работу кассиров и операторов справочных за пять лет

В ближайшие пять лет технологии сократят потребность в части задач кассиров, операторов справочных служб и офисных работников. Такой прогноз дала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, сообщает Газета.ru .

По ее словам, автоматизация прежде всего затронет повторяющиеся операции: ввод и сверку данных, ответы на типовые обращения, подготовку стандартных документов и простую обработку информации. Изменения коснутся специалистов по обработке документов, административных работников, а также отдельных задач в маркетинге и других офисных профессиях.

Эксперт подчеркнула, что речь идет не об исчезновении специальностей, а об изменении содержания работы. Технологии возьмут на себя привычные операции, а сотрудники сосредоточатся на проверке результатов и нестандартных вопросах. Возрастет роль ответственности, общения, принятия решений и оценки результата.

Шульженко рекомендовала сотрудникам с большой долей рутинных обязанностей уже сейчас осваивать цифровые инструменты и искусственный интеллект. Полностью менять профессию необязательно: важно применять технологии в работе и развивать навыки, позволяющие отвечать за итоговый результат. Преимущество получат специалисты, способные адаптироваться к новым задачам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.