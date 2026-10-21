Экономист назвал подходящий момент для просьбы о повышении зарплаты

Просить повышения зарплаты лучше после успешного проекта, увеличения объема работы или расширения обязанностей. Такой совет дал доктор экономических наук Юрий Шедько, сообщает Газета.ru .

Еще один подходящий момент для разговора — до утверждения бюджета компании, пояснил он.

«Разговор стоит строить вокруг пользы, которую сотрудник приносит работодателю. Сильными аргументами будут конкретные результаты, возросшая ответственность и сравнение оплаты с рыночным уровнем. Ипотека, личные финансовые трудности или сам по себе долгий стаж работы, напротив, не объясняют, почему компания должна увеличить вознаграждение, отметил эксперт. Размер прибавки зависит и от способа повышения дохода. Плановая индексация может давать около 8–9%, тогда как переход на более высокую должность — 15–40%», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

При смене работодателя зарплата может вырасти на 10–20%, в отдельных случаях — на 20–30%. Экономист подчеркнул, что эти значения не гарантированы: результат зависит от профессии, квалификации и конкретного предложения.

Чаще оплату пересматривают в информационных технологиях, продажах, маркетинге, энергетике, финансах, медицине и общепите. На небольших предприятиях сферы услуг, в сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве возможности скромнее.

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