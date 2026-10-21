Экономист назвал подходящий момент для просьбы о повышении зарплаты
Просить повышения зарплаты лучше после успешного проекта, увеличения объема работы или расширения обязанностей. Такой совет дал доктор экономических наук Юрий Шедько, сообщает Газета.ru.
Еще один подходящий момент для разговора — до утверждения бюджета компании, пояснил он.
«Разговор стоит строить вокруг пользы, которую сотрудник приносит работодателю. Сильными аргументами будут конкретные результаты, возросшая ответственность и сравнение оплаты с рыночным уровнем. Ипотека, личные финансовые трудности или сам по себе долгий стаж работы, напротив, не объясняют, почему компания должна увеличить вознаграждение, отметил эксперт. Размер прибавки зависит и от способа повышения дохода. Плановая индексация может давать около 8–9%, тогда как переход на более высокую должность — 15–40%», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.
При смене работодателя зарплата может вырасти на 10–20%, в отдельных случаях — на 20–30%. Экономист подчеркнул, что эти значения не гарантированы: результат зависит от профессии, квалификации и конкретного предложения.
Чаще оплату пересматривают в информационных технологиях, продажах, маркетинге, энергетике, финансах, медицине и общепите. На небольших предприятиях сферы услуг, в сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве возможности скромнее.
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