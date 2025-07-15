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Рогов: в зоне СВО ликвидировали разведчика из элиты спецназа ВСУ

Разведчик из элиты спецназа Вооруженных сил Украины Максим Иваненко ликвидирован выстрелом снайпера в зоне СВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале .

«Ликвидирован опасный враг из элиты ВСУ… Уничтожен сегодня точным выстрелом русского снайпера во временно оккупированной нацистами Николаевке (ДНР)», — отметила он.

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных для специальной военной операции на Украине.

За последние сутки войска группировок войск «Центр» и «Восток» освободили по населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области.