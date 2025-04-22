Кремль отказался делать мирный план Трампа публичным

сегодня в 17:09

Песков заявил о непубличности мирного плана Трампа по Украине

В Кремле не стали бы выносить на публику мирный план главы США Дональда Трампа по Украине, даже если бы знали его содержание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста газеты «Известия» о том, знакомы ли российские власти со стратегией Трампа по украинскому урегулированию.

Песков также добавил, что в Кремле «не склонны что-то загонять в жесткие временные рамки».

«Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

21 апреля Трамп заявлял, что в течение трех дней объявит о своем плане по урегулированию украинского конфликта. Республиканец также добавлял, что США уже успели провести плодотворные переговоры и с Россией, и с Украиной.



Тем временем Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует расчистить юридические препятствия для переговоров с Москвой.

