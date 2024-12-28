В Германии заявили о беззащитности перед «Орешником»
ФРГ практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности «Орешник», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на немецкую газету Bild.
После удара по предприятию «Южмаш» МИД ФРГ поручил военным экспертам из вооруженных сил Германии проанализировать готовность страны к теоретической атаке с применением этой системы вооружения по немецким целям.
«Германия была бы беззащитна против нападения с применением „Орешника“, — сообщается в документе МИД ФРГ.
Как пишет издание, сейчас у бундесвера с его системами зенитно-ракетных комплексов Patriot нет эффективной защиты против российских баллистических ракет.
21 ноября Россия испытала новейшую баллистическую ракету «Орешник» на военном предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Власти Украины до сих пор не предоставили информацию о характере возможных разрушений.
Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн, ракету невозможно поразить средствами ПРО.
Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.