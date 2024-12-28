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В Германии заявили о беззащитности перед «Орешником»

ФРГ практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности «Орешник», сообщает « Газета.ru » со ссылкой на немецкую газету Bild.

После удара по предприятию «Южмаш» МИД ФРГ поручил военным экспертам из вооруженных сил Германии проанализировать готовность страны к теоретической атаке с применением этой системы вооружения по немецким целям.

«Германия была бы беззащитна против нападения с применением „Орешника“, — сообщается в документе МИД ФРГ.

Как пишет издание, сейчас у бундесвера с его системами зенитно-ракетных комплексов Patriot нет эффективной защиты против российских баллистических ракет.

21 ноября Россия испытала новейшую баллистическую ракету «Орешник» на военном предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Власти Украины до сих пор не предоставили информацию о характере возможных разрушений.

Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн, ракету невозможно поразить средствами ПРО.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.