Новейшая ракета «Орешник» может нести ядерные заряды мощностью 45 Хиросим

сегодня в 18:55

Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн (45 Хиросим), сообщает Объясняем.рф .

Перехватить «Орешник» на финальной точке маршрута невозможно — к цели поражения они подлетают на максимальной скорости.

Так как сбить ракету можно только в начале полета, то ее запускают с полигона Капустин Яр. Максимальная дистанция поражения «Орешника» составляет 5,5 тыс. км, а скорость полета — 10 мах, или 12 380 км/час.

Ранее РФ закрыла участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области до 30 ноября.

СМИ писали, что в НАТО испугались испытаний российского «Орешника».