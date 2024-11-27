Новейшая ракета «Орешник» может нести ядерные заряды мощностью 45 Хиросим
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Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн (45 Хиросим), сообщает Объясняем.рф.
Перехватить «Орешник» на финальной точке маршрута невозможно — к цели поражения они подлетают на максимальной скорости.
Так как сбить ракету можно только в начале полета, то ее запускают с полигона Капустин Яр. Максимальная дистанция поражения «Орешника» составляет 5,5 тыс. км, а скорость полета — 10 мах, или 12 380 км/час.
Ранее РФ закрыла участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области до 30 ноября.
СМИ писали, что в НАТО испугались испытаний российского «Орешника».