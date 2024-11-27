Россия закрывает небо над ракетным полигоном Капустин Яр
Россия запретила полеты в зоне пуска ракет в Астраханской области
Россия закрывает участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области до 30 ноября, сообщает Telegram-канал «Соловьев».
По данным канала, отсюда был произведен пуск ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
В сообщении приводится изображение извещения НОТАM, которое предупреждает об опасных для полетов событиях и явлениях.
Ранее Минобороны РФ заявляло о подготовке ответа на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском.
21 ноября российские силы провели атаку баллистической ракетой новой системы «Орешник». Власти Украины до сих пор не раскрыли данные о масштабах последствий удара.