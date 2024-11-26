Минобороны анонсировало ответ на обстрелы Курской области ракетами ATACMS

сегодня в 16:19

МО готовит ответ на удары баллистическими ракетами ATACMS по Курской области

Минобороны России заявило о подготовке ответных действий на обстрел территорий Курской области 23 и 25 ноября, совершенных с использованием американских ракет ATACMS. В результате атак пострадали несколько российских военных, также повреждена радиолокационная станция (РЛС) и инфраструктура военного аэродрома, сообщает пресс-служба ведомства.

23 ноября армия Украины атаковала окрестности населенного пункта Лотаревка (Курская область) с использованием 5 оперативно-тактических ракет ATACMS. Под огнем оказались позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

В ракетный бой вступил расчет ЗРПК «Панцирь», прикрывавший дивизион, который смог сбить 3 из 5 выпущенных снарядов. Две американские ракеты достигли цели, ранив военных и повредив РЛС.

25 ноября был нанесен удар по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино. По военному объекту выпустили 8 американских баллистических ракет. Вступившие в бой ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400 смогли уничтожить 7 ракет, однако один снаряд достиг цели.

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — доложили в ведомстве.

Минобороны также показало фото американских ракет, атаковавших российский приграничный регион.