Поврежденная обшивка и торчащие провода: Минобороны показало фото ракет ATACMS
Минобороны РФ показало фотографии сбитых ракет ATACMS
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Министерство обороны в своем Telegram-канале разместило снимки американских баллистических ракет ATACMS.
На них видно поврежденные корпуса ракет, лежащих на земле, на одной из них торчат провода и внутренние детали.
Снимки были сделаны с аэродрома Курск-Восточный (Халино) и в районе н. п. Лотаревка Курской области.
Обстрел ракетами ВСУ провели 23 и 25 ноября. В результате данных атак пострадали военные ВС РФ, повреждены радиолокационная станция и инфраструктура аэродрома Курск-Восточный.