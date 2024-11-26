Поврежденная обшивка и торчащие провода: Минобороны показало фото ракет ATACMS

сегодня в 16:26

На них видно поврежденные корпуса ракет, лежащих на земле, на одной из них торчат провода и внутренние детали.

Снимки были сделаны с аэродрома Курск-Восточный (Халино) и в районе н. п. Лотаревка Курской области.

Обстрел ракетами ВСУ провели 23 и 25 ноября. В результате данных атак пострадали военные ВС РФ, повреждены радиолокационная станция и инфраструктура аэродрома Курск-Восточный.