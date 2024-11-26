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Минобороны заявило о раненых при обстреле 13 ракетами ATACMS Курской области

23 и 25 ноября украинские войска обстреляли Курскую область американскими баллистическими ракетами ATACMS. В результате атак пострадали российские военные, также повреждены радиолокационная станция (РЛС) и инфраструктура аэродрома Курск-Восточный, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 ноября американской баллистикой атаковали окрестности курского населенного пункта Лотаревка. Российский ЗРПК «Панцирь» вступил в ракетный бой, в ходе которого смог уничтожить 3 из 5 выпущенных ATACMS. Две ракеты достигли цели.

«В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие», — доложили в Минобороны.

25 ноября украинские силы вновь атаковали Курскую область, ударив американской баллистикой по аэродрому Курск-Восточный в Халино. Российские ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили 7 из 8 выпущенных ракет, но один снаряд достиг цели.

В результате пострадали двое военных Минобороны, они получили легкие ранения. Также незначительные повреждения зафиксировали на инфраструктурных объектах.

Минобороны готовит ответные действия на обстрел Курской области ракетами ATACMS.