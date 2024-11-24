Захарова ответила советнику Зеленского о «несуществующем» «Орешнике»

«Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», — написала дипломат в своем Telehram-канале.

Ранее Подоляк усомнился в существовании системы «Орешник», назвав ее обычной баллистической ракетой.

После удара 21 ноября российскими силами по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске, власти Украины засекретили данные о масштабах последствий атаки.