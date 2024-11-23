На Украине отказали в существовании системе «Орешник»

сегодня в 23:52

Ракеты «Орешник» не существует, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на украинские СМИ.

«Нет никаких „Орешников“ в России… Это классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», — сказал чиновник во время телевизионного марафона.

По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться» с Москвой.

Ракета системы «Орешник» поразила военное предприятие «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября 2024 года. Данные о результатах удара нового баллистического оружия власти Украины засекретили.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время могут передать Киеву ракеты JASSM.