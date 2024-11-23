США могут передать Украине ракеты JASSM

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Вашингтон близок к поставкам на Украину крылатых ракет JASSM

США близки к поставкам на Украину крылатых ракет воздушного базирования JASSM, пишет Telegram-канал «360» со ссылкой Reuters.

Ракеты обладают дальностью поражения до 360 километров и могут быть использованы для нанесения точечных ударов по целям противника.

По данным издания, Вашингтон может анонсировать поставки до конца осени 2024 года.

Ранее сообщалось, что Канада передала Киеву систему ПВО NASAMS. Украина также заявляла о потребности в модернизированных ЗРК Patriot или системе Aegis для перехвата баллистического оружия.