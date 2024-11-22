Канада поставила Украине новую систему ПВО

сегодня в 23:53

ВСУ получили купленную два года назад канадскую систему противовоздушной обороны NASAMS, сообщила газета «Известия» со ссылкой на агентство Richmond News.

«Система противовоздушной обороны, которую Канада купила два года назад, прибыла на Украину», — говорится в материале агентства, которое приводит слова министра национальной обороны Канады Билла Блэра.

Блэр отметил, что Канада готова расширить военную помощь Киеву, но при «хорошей отдаче» инвестиций.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с западными странами обсуждают возможность поставок новых ПВО для отражения атак баллистических ракет.