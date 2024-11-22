Зеленский заявил, что Украина работает над получением новых систем ПВО

сегодня в 21:50

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев работает с западными союзниками над получением новых систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РБК .

«Именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков», — сказал Зеленский, упомянув российский удар новейшей баллистической ракетой «Орешник».

Также украинский лидер раскритиковал отмену пятничного заседания Верховной рады в связи с опасениями повторного ракетного удара. Он подчеркнул, что посольства, государство и производства в отсутствие воздушной тревоги должны работать.

Ранее украинское издание «Страна» писало, что Киев попросит у США виды вооружений, которые якобы могли бы сбивать новые российские баллистические ракеты. Украинские власти намерены получить модернизированные ЗРК Patriot или систему Aegis.