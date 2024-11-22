Украина попросит у Байдена новейшее оружие для защиты от «Орешника»

Украина попросит у США виды вооружений, которые якобы могли бы сбивать новые российские баллистические ракеты. Киев желает заполучить модернизированные ЗРК Patriot или систему Aegis, предназначенную для перехвата баллистики малой и средней дальности, сообщает украинское издание «Политика Страны» со ссылкой на источники «Укринформа».

Информатор утверждает, что украинцы не располагают средствами, которые могут сбивать «межконтинентальные ракеты».

«Украина обратится в США для передачи таких вооружений», — сказал источник.

Однако президент России Владимир Путин заявлял, что 21 ноября ВС РФ ударили по Днепропетровску (украинское название — Днепр) новой баллистической ракетой «Орешник» средней дальности, которая не является межконтинентальной. Российский лидер также говорил, что ракеты, подобные «Орешнику», не может сбивать ни одна из имеющихся на сегодняшний день противоракетных систем.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также указывал, что по Днепру ударили баллистикой средней дальности, причем не подтверждал, что это была межконтинентальная ракета. Кроме того, издание CBS News со ссылкой на западных чиновников еще до официального заявления Путина сообщало, что Днепропетровск обстреляли баллистикой средней дальности, которая не имела межконтинентальных характеристик.

Система противоракетной обороны Aegis, которую, по данным украинских СМИ, Киев хочет попросить у Вашингтона, — это американская программа глобальной ПРО. Она предназначена для защиты от ударов баллистикой малой и средней дальности.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.