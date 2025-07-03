Саперы под Курском столкнулись с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ

Командир инженерно-саперного взвода с позывным «Эмиль» рассказал, что занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ, сообщает РИА Новости .

При контакте эти вещества поражают кожу и дыхательные пути.

«Беспилотник гасится системой „РЭБ“ или сбивается… они специально обмазаны химическими элементами, которые поражают кожу и дыхательные пути. FPV-дроны находили», — рассказал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по предприятию в Ижевске. 35 человек получили ранения разной степени тяжести. Наиболее тяжелых пациентов отвезли в ведущие московские больницы.