сегодня в 23:43

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале , что Украина стараниями бывшего украинского президента Петра Порошенко* и Владимира Зеленского стала государством с внешним управлением, которое использовалось как антироссийский плацдарм.

«Украина стараниями Порошенко и Зеленского стала государством с внешним управлением, которое предыдущая администрация США использовала как антироссийский плацдарм», — написал он.

По его словам, проект «нанесения стратегического поражения России» провалился, не оправдав вложенных средств и целей.

Киев манипулирует информацией о передаче Россией тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намеренно вводит всех в заблуждение, что тела на самом деле принадлежат российским солдатам. Такое мнение высказал помощник президента России и глава российской делегации в возобновившихся прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.