Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» и ПВО Запада в любом месте

Президент России Владимир Путин после программы «Итоги года» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным пояснил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.

«Мы готовы прямо сейчас. Вот прямо сегодня», — пояснил Путин степень готовности России к такого рода дуэли, если Запад решится на нее.

Отвечая на вопрос Зарубина, почему местом для дуэли должен стать именно Киев, Путин пояснил, что можно выбрать и другое место, но, по его мнению и имеющейся информации, в Киеве организована западными странами достаточно серьезная система ПВО.

«Ну, пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше. Их и там, и там по 24 штуки», — добавил Путин.

Ранее в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» российский президент заявил, что «Орешник» — это не модификация старого оружия, как считает Запад, а новейшая разработка. Он предложил Западу провести дуэль, в рамках которой НАТО может стянуть все свои ПВО в любую локацию, которую выберут, а Россия ударит туда «Орешником».