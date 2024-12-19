Путин предложил Западу технологическую дуэль между «Орешником» и их ПВО

Президент России во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» предложил Западу технологичную дуэль XXI века. Она будет проходить между ракетой «Орешник» и ПВО НАТО.

Глава государства предложил Западу выбрать цель, например, в Киеве. Затем НАТО стянет туда все силы противовоздушной или противоракетной обороны. После чего по этой цели будет нанесен удар «Орешником».

«Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?» — задался вопросом Путин.

Ранее Путин сказал, что новые установленные в Польше противоракеты не собьют «Орешник».

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.